Снайпер рассказал о попытках военных ВСУ сдаться как гражданские

РИА Новости: Солдаты ВСУ пытаются перейти на сторону России как гражданские

Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом гражданских пытаются перейти на сторону России. Его слова приводит РИА Новости.

Руль рассказал о попытках военных ВСУ сдаться как гражданские и сообщил, что подобные попытки разоблачаются в течение нескольких часов.

«Специально документы уничтожаются, и люди [солдаты ВСУ] переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается на самом деле», — сказал он.

Военный добавил, что штурмовики уделяют особое внимание взрослым мужчинам среди гражданских при взятии населенных пунктов из-под контроля ВСУ. Вопросы возникают к мужчинам без документов, а также к тем, кого местные жители не могут назвать соседом.

Ранее один из бойцов ВСУ рассказал, что в украинском учебном центре мобилизованных учили «правильно» сдаваться в плен. Он пояснил, что на занятиях им объясняли, как вести себя в случае такого исхода и почему не стоит быть «чрезмерно агрессивным».