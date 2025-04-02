США ввели санкции против России за якобы поддержку хуситов

США ввели санкции против находящихся в России лиц за якобы поддержку хуситов

США ввели санкции против находящихся в России ряда лиц за якобы их поддержку йеменских ополченцев-хуситов из движения «Ансар Алла». Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, передает агентство Reuters.

«Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность делу снижения потенциала хуситов», — отметил глава ведомства.

В частности, речь идет о предпринимателях афганского происхождения Хушанге Гайрате и его брате Сохрабе Гайрате. По мнению США, они якобы выстроили контакты с йеменским движением и «помогли закупить ряд товаров для укрепления возможностей группировки, включая украинское зерно».

Ранее в Минфине США сообщили, что Вашингтон расширил санкционные ограничения против России за счет внесения в список трех российских физических лиц в рамках «борьбы с терроризмом». В список SDGT, в который Минфин США вносит физлица и организации в рамках противостояния терроризму, попали россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, являющийся также гражданином Афганистана.