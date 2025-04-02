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09:32, 2 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности взятия под контроль Разлива в ДНР

Штурмовик Атаман рассказал о взятии под контроль населенного пункта Разлив в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Штурмовик с позывным Атаман 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России рассказал подробности взятия под контроль населенного пункта Разлив в ДНР. Его слова приводит ТАСС.

«В штурме у нас было три человека: два человека закрепляющихся, один - на поддержке, на эвакуации», — рассказал Атаман. По его словам, им была поставлена задача взять под контроль точку на территории населенного пункта.

Атаман добавил, что бойцы получили легкие ранения в результате перестрелки. Из-за большого количества пыли, рассказывает боец, до позиций пришлось идти вдоль стен. «Там совершенно ничего не видно, все в пыли», — заявил Атаман.

Ранее штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка рассказали, что совершили ряд действий для продвижения я вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-западнее от села Константинополь, взятого под контроль ранее. Это помогло им закрепиться на позициях.

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