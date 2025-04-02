Стали известны подробности ожесточенных боев в курском приграничье

ТАСС: В районе села Гуево Курской области фиксируются ожесточенные бои

В районе села Гуево Курской области фиксируются ожесточенные бои. Подробности о ситуации в курском приграничье стали известны ТАСС от источника в силовых структурах.

По данным агентства, сейчас в районе населенного пункта фиксируются ожесточенные бои, и эвакуация мирных жителей представляет крайне серьезную опасность.

Как уточнил собеседник агентства, людей эвакуируют лишь в крайних случаях. По последним данным, из зоны боевых действий удалось эвакуировать еще нескольких человек.

«Бойцы "Севера" выбивают врага из населенного пункта. Удалось провести эвакуацию гражданского населения», — говорится в сообщении.

Утром в среду, 2 апреля, сообщалось, что российские военные вывезли 10 жителей из зоны боевых действий в районе села Гуево. Их доставили в более безопасные районы Курской области.