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11:01, 2 апреля 2025Россия

Российские военные вывезли жителей из зоны боевых действий в Курской области

ТАСС: Российские военные эвакуировали 10 жителей Гуева Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные эвакуировали 10 жителей села Гуево в Курской области, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в окрестностях населенного пункта бойцы Российской армии уничтожили значительную часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои велись в лесных массивах близ села Гуево.

«Уничтожив значительную часть живой силы противника (...), бойцы смогли организовать эвакуацию наших граждан», — сообщил собеседник. Уточняется, что россиян вывезли в более безопасные районы Курской области.

Ранее были названы остающиеся под контролем ВСУ населенные пункты в Курской области. Речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь.

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