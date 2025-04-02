Российские военные вывезли жителей из зоны боевых действий в Курской области

ТАСС: Российские военные эвакуировали 10 жителей Гуева Курской области

Российские военные эвакуировали 10 жителей села Гуево в Курской области, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в окрестностях населенного пункта бойцы Российской армии уничтожили значительную часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои велись в лесных массивах близ села Гуево.

«Уничтожив значительную часть живой силы противника (...), бойцы смогли организовать эвакуацию наших граждан», — сообщил собеседник. Уточняется, что россиян вывезли в более безопасные районы Курской области.

Ранее были названы остающиеся под контролем ВСУ населенные пункты в Курской области. Речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь.