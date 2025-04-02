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13:41, 2 апреля 2025Россия

Стало известно о возможном вреде российским военным из-за сообщений о боях под Курском

Сообщения о полном освобождении Гуево в Курской области назвали недостоверными
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сообщения о полном освобождении населенного пункта Гуево в Курской области могут являться недостоверными. Об этом стало известно из сообщения связанного с военными из российской группировки войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Авторы портала назвали заявления об освобождении поселка ложными и отметили, что публикации о якобы установленном контроле над поселком чреваты возможным вредом как для участников боев за село, так и для мирных жителей Гуево.

«Освобождение всего Суджанского приграничья уже близко, однако не стоит бежать впереди наших штурмовых отрядов», — обратились к читателям в «Северном ветре».

Об освобождении поселка Гуево ранее сообщал Telegram-канал Shot.

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