Стало известно о возможном вреде российским военным из-за сообщений о боях под Курском

Сообщения о полном освобождении Гуево в Курской области назвали недостоверными

Сообщения о полном освобождении населенного пункта Гуево в Курской области могут являться недостоверными. Об этом стало известно из сообщения связанного с военными из российской группировки войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Авторы портала назвали заявления об освобождении поселка ложными и отметили, что публикации о якобы установленном контроле над поселком чреваты возможным вредом как для участников боев за село, так и для мирных жителей Гуево.

«Освобождение всего Суджанского приграничья уже близко, однако не стоит бежать впереди наших штурмовых отрядов», — обратились к читателям в «Северном ветре».

Об освобождении поселка Гуево ранее сообщал Telegram-канал Shot.