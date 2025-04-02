Стало известно о выбитых ВСУ из села Веселое

Подоляка: ВС РФ взяли под контроль Веселое, прорвав последнюю линию обороны ВСУ

Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль село Веселое на новопавловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Было зачищено более 200 строений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 человек, три едицины бронетехники и восемь автомобилей военного назначения. Сейчас российские бойцы из группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях.

Военблогер Юрий Подоляка утверждает, что в ходе боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении.

Днем 2 апреля стало известно, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области.