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21:36, 2 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о выбитых ВСУ из села Веселое

Подоляка: ВС РФ взяли под контроль Веселое, прорвав последнюю линию обороны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль село Веселое на новопавловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Было зачищено более 200 строений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 человек, три едицины бронетехники и восемь автомобилей военного назначения. Сейчас российские бойцы из группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях.

Военблогер Юрий Подоляка утверждает, что в ходе боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении.

Днем 2 апреля стало известно, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

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