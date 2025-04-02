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01:00, 2 апреля 2025Ценности

Трансгендерная модель снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: @vmagazine

Американская трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модель и блогерша Алекс Консани в откровенном образе снялась для весеннего номера журнала V. Соответствующее фото опубликовал бренд Dsquared2 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя манекенщица предстала на черно-белом снимке топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой. Также она надела кожаные брюки со шнуровкой и заниженной талией упомянутой марки и вставила украшение в форме креста в прокол в пупке.

В то же время Консани продемонстрировала длинные наращенные ногти с шипами и широкие черные стрелки на веках.

В феврале сообщалось, что трансгендерной модели Наталье Максимовой запретили выступить с лекцией в Москве.

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