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14:29, 2 апреля 2025Силовые структуры

Три иностранца попытались пробраться к космическим кораблям на космодроме Байконур

Три испанца и австралиец попались на Байконуре, пытаясь подобраться к «Буранам»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трех иностранцев задержали на космодроме Байконур в Казахстане при попытке подобраться к советским космическим кораблям «Буран». Об этом в среду, 2 апреля, сообщает РИА Новости.

Задержаны три гражданина Испании и один австралиец.

«Буран» является советским орбитальным кораблем-ракетопланом. Он был способен совершать полеты в автоматическом режиме без экипажа на борту. Хотя «Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос, его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 года. Больше его никогда не запускали.

Ранее около космодрома Байконур в Казахстане задержали двух иностранцев — граждан Франции и Германии. Они рассказали, что хотели поснимать на камеры телефонов ракету-носитель, находящуюся на космодроме.

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