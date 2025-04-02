Три региона России предупредили о высокой опасности пожаров

Синоптик Вильфанд: Высокий класс пожароопасности ожидается в трех регионах РФ

Высокая опасность природных пожаров в ближайшие дни ожидается в Челябинской, Астраханской и Херсонской областях. Об этом жителей трех регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Из-за теплой погоды уже прогнозируется четвертый, то есть высокий класс пожарной опасности, в Астраханской, Херсонской, Челябинской областях до конца этой недели», — уточнил синоптик. Вильфанд добавил, что в среду и четверг, 2 и 3 апреля, в Крыму и Краснодарском крае пройдет сильный дождь.

Ранее метеоролог предрек избыток осадков в четырех федеральных округах России — Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном.

При этом дефицит осадков может случиться в южных регионах Центрального ФО, на севере Южного ФО, на юге Бурятии и Забайкальского края, на Камчатке, а также на севере Якутии и Хабаровского края. В остальных регионах осадки будут близкими к норме, подчеркнул Вильфанд.