Администрация Трампа проанализировала стоимость содержания Гренландии

WP: Администрация Трампа пытается подсчитать стоимость содержания Гренландии

Администрация американского президента Дональда Трампа готовит оценку предполагаемой стоимости содержания Гренландии в качестве одного из американских штатов, пишет газета The Washington Post ( WP) со ссылкой на источники.

Как отметило издание, Вашингтон пытается учесть все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тысячам жителям острова. Расчитываются возможные поступления в федеральный бюджет от добычи минеральных ресурсов.

По данным газеты, один из вариантов — сделать властям Гренландии более выгодное предложение по сравнению с правительством Дании, которое субсидирует регион на сумму около 600 миллионов долларов в год.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение США присоединить остров. По его словам, Соединенные Штаты не смогут этого сделать.

