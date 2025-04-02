Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 2 апреля 2025Мир

Администрация Трампа проанализировала стоимость содержания Гренландии

WP: Администрация Трампа пытается подсчитать стоимость содержания Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа готовит оценку предполагаемой стоимости содержания Гренландии в качестве одного из американских штатов, пишет газета The Washington Post ( WP) со ссылкой на источники.

Как отметило издание, Вашингтон пытается учесть все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тысячам жителям острова. Расчитываются возможные поступления в федеральный бюджет от добычи минеральных ресурсов.

По данным газеты, один из вариантов — сделать властям Гренландии более выгодное предложение по сравнению с правительством Дании, которое субсидирует регион на сумму около 600 миллионов долларов в год.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение США присоединить остров. По его словам, Соединенные Штаты не смогут этого сделать.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    В одной стране ЕС призвали Европу проснуться

    Более десяти взрывов прогремело в Харькове

    Увеличилось количество жертв стихийного бедствия в Мьянме

    Израиль начал захват больших площадей земли в Газе

    Ребенок и двое взрослых заживо сгорели в российском регионе

    Осужденному за взятки губернатору бывшему сенатору отказались вернуть картины

    Европа вышла на рекордное потребление одного энергоносителя

    На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

    Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше