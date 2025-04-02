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17:32, 2 апреля 2025Путешествия

Турист получил ожоги всего тела после взрыва в гостевом доме в Европе и не выжил

Получивший ожоги всего тела после взрыва в гостевом доме Рима турист не выжил
Алина Черненко

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Шотландский турист, получивший ожоги всего тела после взрыва в гостевом доме Рима, не выжил. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент, причины которого еще расследуются, произошел 23 марта — в последний день визита 54-летнего Гранта Патерсона в европейскую столицу. После взрыва стены многоквартирного дома, где остановился путешественник, обрушились.

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Шотландца достали из-под завалов и отвезли в римскую больницу Saint’Eugenio. Там мужчине, который получил ожоги 75 процентов тела, сделали несколько операций. После этого Патерсон находился без сознания, а во вторник, 1 апреля, врачи констатировали его кончину.

Мэр города Роберто Гуальтьери заявил, что известие об этом «опечалило весь Рим». «Я хотел бы выразить его близким и соотечественникам личные соболезнования и соболезнования города, — сказал Гуальтьери. — Я искренне надеюсь, что расследование инцидента сможет пролить свет на эту ужасную аварию».

Ранее россиянин приготовил еду на походной горелке из-за отключившегося света и разнес полквартиры в Краснодаре. Туристический баллон он использовал на кухонной плите.

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