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16:40, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

У известного блогера обнаружили редкий вид рака

Блогер и музыкант Альберт Чанг сообщил, что лечится от рака костного мозга
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @thealbertchang

Известный американский блогер и музыкант Альберт Чанг сообщил, что лечится от рака костного мозга. О диагнозе он рассказал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Летом у меня обнаружили редкий рак костного мозга, и в последние восемь месяцев моя жизнь встала с ног на голову», — написал Чанг. По словам блогера, он проходит химиотерапию и готовится к пересадке стволовых клеток.

Чанг уточнил, что сейчас его состояние стабильное. Он также поблагодарил друзей и семью за поддержку во время лечения и назвал рак опытом, меняющим жизнь.

Ранее популярный американский телеведущий, актер и стендап-комик Дэйв Кулье заявил о победе над раком. У телезвезды ранее обнаружили лимфому третьей стадии.

Перед этим врач-иммунолог Андрей Продеус назвал десерт, защищающий от развития рака кишечника. Он уточнил, что японская сладость моти содержит рисовую муку, полезную для кишечника.

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