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13:13, 2 апреля 2025Экономика

Ученые предрекли всему миру обеднение из-за глобального потепления

Guardian: При росте глобального потепления люди станут на 40 % беднее
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Если глобально потепление не остановится и температура на планете вырастет на 4 градуса, это сильно ударит по мировой экономике, констатировали ученые. Работа опубликована в журнале Environmental Research Letters. Австралийские ученые пришли к выводу, что при таких условиях среднестатистический человек на Земле станет беднее на 40 процентов, это в четыре раза больше, чем представлялось ранее.

По расчетам экспертов, средний ВВП на душу населения по всему миру сократится на 16 процентов, даже если потепление будет удерживаться на уровне двух градусов выше доиндустриального уровня. Для сравнения, прошлые оценки допускали падение ВВП всего на 1,4 процента.

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Отличие прогноза ученых из Австралии в том, что они использовали новый подход, отмечает The Guardian. Они использовали одну из самых популярных экономических моделей и дополнили ее прогнозами изменения климата, чтобы отразить воздействие экстремальных погодных явлений на глобальные цепочки поставок.

Доктор Тимоти Нил из Института климатических рисков и реагирования Университета Нового Южного Уэльса отметил, что ранее считалось, что даже большой рост глобальной температуры окажет умеренное воздействие на мировую экономику. Однако в тех прогнозах учитывали только локальные инциденты, а не масштабные наводнения, засухи и иные катаклизмы. Нил констатировал: в будущем вполне можно ждать «каскадных сбоев в цепочках поставок». Также он предупредил, что глобальное потепление ударит по странам повсюду, ведь страны тесно связаны торговлей.

Соавтор исследования, климатолог Энди Питман, объяснил, что переосмысление прогноза с учетом влияния экстремальных погодных явлений крайне важно для всех. Это необходимо, «чтобы страны могли в полной мере оценить свою экономическую уязвимость к изменению климата, а затем сделать очевидное — сократить выбросы (парниковых газов — прим. Ленты.ру.)».

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