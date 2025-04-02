Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:52, 2 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о расстреле заключенных

Украинский пленный Неомержицкий: Заградотряды ВСУ расстреливают заключенных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли на передовую заключенных. Его слова приводит РИА Новости.

Неомержицкий заявил, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали тех, кто пытался отступать. Пленный признался, что не встречался с заключенными и не оказывался в подобных случаях, однако слышал рассказы от сослуживцев.

Ранее стало известно, что в приграничье Курской области действуют группы ВСУ, которые состоят из бывших заключенных. До этого пленный ВСУ рассказывал, что командование забрасывало в регион роты заключенных, сформированные в украинских тюрьмах

    Обсудить
    Последние новости

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Как власти оценивают отношения с Москвой в будущем?

    В США призвали срочно заключить мир на Украине

    Умер главный актер из фильма «Бэтмен навсегда»

    В Госдуме назвали условия возвращения в Россию иностранных компаний

    Мужчины рассказали о самых больших ошибках в сексе

    Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников

    Фитнес-тренер назвал четыре мешающих желающим похудеть упражнения

    Начальник российской колонии заставил заключенного закупить оборудование и попался ФСБ

    ВСУ в Курской области при отступлении поджигали дома

    ФСБ задержала россиян за поджог объектов связи по заданию украинской спецслужбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше