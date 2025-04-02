Украинский пленный Неомержицкий: Заградотряды ВСУ расстреливают заключенных

Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли на передовую заключенных. Его слова приводит РИА Новости.

Неомержицкий заявил, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали тех, кто пытался отступать. Пленный признался, что не встречался с заключенными и не оказывался в подобных случаях, однако слышал рассказы от сослуживцев.

Ранее стало известно, что в приграничье Курской области действуют группы ВСУ, которые состоят из бывших заключенных. До этого пленный ВСУ рассказывал, что командование забрасывало в регион роты заключенных, сформированные в украинских тюрьмах

