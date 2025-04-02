Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли на передовую заключенных. Его слова приводит РИА Новости.
Неомержицкий заявил, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали тех, кто пытался отступать. Пленный признался, что не встречался с заключенными и не оказывался в подобных случаях, однако слышал рассказы от сослуживцев.
Ранее стало известно, что в приграничье Курской области действуют группы ВСУ, которые состоят из бывших заключенных. До этого пленный ВСУ рассказывал, что командование забрасывало в регион роты заключенных, сформированные в украинских тюрьмах