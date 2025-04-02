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11:49, 2 апреля 2025Силовые структуры

В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

Краснов: после февраля 2022 года суд приговорил 579 украинских военных
Варвара Митина (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года российские суды вынесли приговоры 579 бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских формирований. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Среди осужденных 98 командиров украинских подразделений, отметил Краснов. По факту преступлений украинских военных следователи расследуют более шести тысяч уголовных дел в отношении 1,2 тысячи человек.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске заявил, что российские суды уже приговорили 46 украинских военных за преступления в Курской области.

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