В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошло не менее 15 взрывов, сгорел промышленный объект

В украинском Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает ТАСС.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на фоне воздушной тревоги произошло не менее 15 взрывов, также сгорел промышленный объект.

Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее в Харькове сообщили о повреждении торгового центра и медицинского учреждения. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе среди поврежденных «Шахедами» объектов — торговый центр, а также офисное здание.