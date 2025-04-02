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03:57, 2 апреля 2025Бывший СССР

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове произошло не менее 15 взрывов, сгорел промышленный объект
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Telegram-канал Харьков Life

В украинском Харькове прогремела серия взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает ТАСС.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на фоне воздушной тревоги произошло не менее 15 взрывов, также сгорел промышленный объект.

Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее в Харькове сообщили о повреждении торгового центра и медицинского учреждения. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе среди поврежденных «Шахедами» объектов — торговый центр, а также офисное здание.

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