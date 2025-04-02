В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина парламенту

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вряд ли будет оглашено до мая. На вопрос о дате проведения мероприятия ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«До майских праздников уже состоится это [мероприятие] вряд ли, таких планов нет», — обозначил Песков.
Пресс-секретарь российского президента пообещал дополнительно проинформировать в случае появления конкретики.
Ранее в Кремле высказались о связи послания Путина Федеральному собранию с переговорами с США. По словам Пескова, тематика обращения будет иной.
Президент России раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В своих выступлениях он излагает свою оценку текущей ситуации и обозначает задачи на перспективу.