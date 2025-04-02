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15:58, 2 апреля 2025Экономика

В Москве расцвел зловонный «мясной цветок»

В Москве в «Аптекарском огороде» впервые расцвел зловонный «мясной цветок»
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hiyoman / Shutterstock / Fotodom

В московском «Аптекарском огороде» впервые расцвел зловонный «мясной цветок», или симплокарпус зловонный (Symplocarpus foetidus). Об этом со ссылкой на куратора Алексея Филина сообщили в Telegram-канале ботанического сада.

В пресс-службе «Аптекарского огорода» объяснили, что растение получило такое название из-за запаха протухшего мяса, привлекающего мух. Обманутые запахом, они пытаются отложить яйца на цветке и тем самым опыляют его. Кроме того, поделились информацией представители ботсада, соцветие «мясного цветка» вырабатывает тепло, выполняя роль «печки» для опылителей в прохладные дни.

«Симплокарпус — редкий гость в природе. Его болотистые места обитания исчезают, и увидеть такое чудо — большая удача!» — отметили в пресс-службе «Аптекарского огорода», призвав посетителей поторопиться, поскольку цветение продлится недолго.

В конце марта стало известно, что в этом же ботаническом саду зацвела орхидея-вампир (Dracula Vampira).

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