В России глава центра мужского воспитания заявил о пользе школьных драк

Глава центра мужского воспитания Истошин заявил о пользе школьных драк

Глава екатеринбургского центра мужского воспитания «Батя» Вячеслав Истошин в эфире телеканала ОТВ заявил о пользе школьных драк.

По его мнению, для детей драки являются нормой. Взрослым при этом в конфликт вмешиваться не следует, так как появляется «клубок» из родителей, представителей школы и правоохранительных органов.

Изданию «Подъем» Истошин заявил, что на территории школы ребенок не защищен в правовой форме и в любом момент может подвергнуться насилию, в том числе и психологическому.

«Поэтому мы должны объяснять ребенку правила игры и реагировать на агрессию. Драться нужно. Мужчина должен драться, вопрос только где, когда и с кем. Почему бы и не в школе? (...) Тут уже вопрос выживания ребенка на этой территории. Будущее за детьми, которые курят сейчас за туалетами и буллят. Это их страна будет», — сказал он.

Глава центра также вспомнил слова президента России Владимира Путина: «Если драка неизбежна, нужно бить первым».

В этот же день стало известно, что в Петербурге школьника избили сверстники из-за слухов ниже пояса. Отмечается, что в феврале на ученика одной из школ полилась волна насмешек со стороны сверстников — кто-то распустил слух о размере его полового органа. Какое-то время он не реагировал на шутки ровесников, но затем решил проблему.