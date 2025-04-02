Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:11, 2 апреля 2025Россия

В России призвали устранить схему с накруткой кешбэка

Аксаков призвал пресечь схему с накруткой кешбэка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь — возможно, будет внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь», — заявил Аксаков в беседе с агентством.

Он также допустил, что законодательно соответствующие меры примут уже весной. «Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские банкиры захотели принять меры против клиентов, использующих мошеннические схемы ради получения кешбэка, создав, в частности, базу данных о таких гражданах.В материалах Ассоциации банков России отмечается, что клиенты, применяющие подобные схемы, переходят из одного банка в другой, формируя «бесконечно мигрирующую массу».

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    В России призвали устранить схему с накруткой кешбэка

    Хинштейн раскрыл подробности атаки БПЛА на Курск

    Украинка отказалась съезжать из дома в Лондоне по решению суда

    Выявили скрытую пользу пересадки кала

    Одержимая школьником учительница отправила ему 25 тысяч сообщений и изнасиловала

    Глава РФПИ в Вашингтоне встретится со спецпосланником Трампа

    Американский сенатор почти сутки без перерыва критиковал политику Трампа

    Умер актер из сериалов «След» и «Каменская»

    ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше