В России призвали устранить схему с накруткой кешбэка

Аксаков призвал пресечь схему с накруткой кешбэка

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что схему с накруткой кешбэка необходимо пресечь — возможно, будет внесен соответствующий законопроект. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такая схема появилась, которую очевидно надо пресечь», — заявил Аксаков в беседе с агентством.

Он также допустил, что законодательно соответствующие меры примут уже весной. «Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские банкиры захотели принять меры против клиентов, использующих мошеннические схемы ради получения кешбэка, создав, в частности, базу данных о таких гражданах.В материалах Ассоциации банков России отмечается, что клиенты, применяющие подобные схемы, переходят из одного банка в другой, формируя «бесконечно мигрирующую массу».