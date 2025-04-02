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01:23, 2 апреля 2025Экономика

В России вырос индекс социального благополучия

«Известия»: В России вырос индекс социального благополучия на 12 процентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Индекс социального благополучия россиян (средняя зарплата к средней стоимости жизни) за год вырос на 12 процентов. Данные приводятся в исследовании ФоРГО «Индекс социального благополучия. ТОП – 35», передают «Известия».

По данным исследования, динамика с 2016 года на начало 2025-го в России не демонстрирует зависимость от внешних факторов, а скорее показывает ее отсутствие. «Наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному повышению данного индекса», — говорится в документе.

Также указывается, что среднемесячная заработная плата в целом по России на начало 2025 года составила 128 665 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она возросла на 24 процентов.

В то же время стоимость жизни (фиксированный набор товаров и услуг без учета стоимости жилья и коммунальных услуг), по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 21,5 тысячи до 23,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился в 2024 году до минимума за всю историю наблюдений.

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