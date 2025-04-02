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16:58, 2 апреля 2025Экономика

В российском городе начали обматывать столбы искусственным газоном с одной целью

Столбы в Ростове обмотали декоративным газоном, чтобы на них не клеили листовки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Ленинский район Администрация Ленинского района г.Ростова-на-Дону»

Столбы в Ростове-на-Дону обмотали декоративным газоном, чтобы на них не клеили листовки и объявления. Об этом сообщил «Подъем».

Соответствующий эксперимент решили провести власти Ленинского района города. Они отметили, что не затратили бюджетных средств на обмотку столбов искусственным газоном.

Представитель администрации уточнил, что ростовчанам такое решение понравилось. «В соответствии с проведенным анализом комментариев, поступивших от жителей, выявлено в большинстве положительное отношение к инициативе», — рассказал он. В дальнейшем, если ростовчане одобрят инициативу, в мэрии намерены продолжить проект за счет внебюджетных средств.

Некоторые жители отметили в соцсетях, что раньше столбы обматывали сеткой, которая портила вид и не защищала от расклейки объявлений. Часть других поинтересовалась, обтянут ли газоном остановки общественного транспорта и заборы.

Ранее в комитете благоустройства Петербурга решили проблему пыльных бурь благодаря соли.

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