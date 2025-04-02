Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:34, 2 апреля 2025Экономика

В российском городе застройщик продал квартиру дважды и поплатился

В Сочи застройщик дважды продал квартиру и получил более пяти лет тюрьмы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Сочи застройщик дважды продал одну и ту же квартиру и поплатился за это. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В октябре 2018 года сочинец Андрей Осыка, являвшийся застройщиком многоквартирного дома в Адлерском районе, заключил с покупателем договор о продаже квартиры в строящемся корпусе за 1,8 миллиона рублей. Однако через месяц мужчина продал тот же самый объект другому клиенту. С учетом газификации ее стоимость составила 4,15 миллиона рублей. Средствами, вырученными с двойной продажи жилья, злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В результате мужчина полностью признал вину, уточнив в показаниях, что денежные средства были нужны ему на строительство и последующее узаконивание вышеупомянутого дома. «Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также в полном объеме удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с осужденного материальный ущерб в размере 4,15 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил», — поделились информацией в пресс-службе.

Аналогичное преступление совершил и житель Тольятти, дважды продавший одну и ту же принадлежавшую ему квартиру. В результате мошенника отправили за решетку и заставили выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Сын мигранта взорвал петарду в подмосковной школе, девять детей пострадали. Его семью призвали выгнать из страны

    «VK Музыка» обновилась

    Названа главная причина роста популярности Windows 11

    Российские войска уничтожили штаб признанного террористическим украинского подразделения

    Жители Курской области рассказали подробности о трех волнах ночных атак украинских дронов

    Шеф-повара нашли необычные старинные рецепты в российском регионе

    Стала известна личность почти сбившего женщину на пешеходном переходе «гонщика»

    Сбившего на BMW россиянку с коляской автоблогера отпустили из-под стражи

    Раскрыто имя собеседника Трампа на переговорах в Саудовской Аравии

    Трампа уличили в желании стать императором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше