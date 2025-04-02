В российском городе застройщик продал квартиру дважды и поплатился

В Сочи застройщик дважды продал квартиру и получил более пяти лет тюрьмы

В Сочи застройщик дважды продал одну и ту же квартиру и поплатился за это. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В октябре 2018 года сочинец Андрей Осыка, являвшийся застройщиком многоквартирного дома в Адлерском районе, заключил с покупателем договор о продаже квартиры в строящемся корпусе за 1,8 миллиона рублей. Однако через месяц мужчина продал тот же самый объект другому клиенту. С учетом газификации ее стоимость составила 4,15 миллиона рублей. Средствами, вырученными с двойной продажи жилья, злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В результате мужчина полностью признал вину, уточнив в показаниях, что денежные средства были нужны ему на строительство и последующее узаконивание вышеупомянутого дома. «Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также в полном объеме удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с осужденного материальный ущерб в размере 4,15 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил», — поделились информацией в пресс-службе.

Аналогичное преступление совершил и житель Тольятти, дважды продавший одну и ту же принадлежавшую ему квартиру. В результате мошенника отправили за решетку и заставили выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.