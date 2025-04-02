В российском регионе мужчину приговорили к 18 годам за шпионаж и попытку теракта

Суд приговорил мужчину к 18 годам за шпионаж и попытку теракта

Суд приговорил мужчину к 18 годам за шпионаж и попытку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе южного окружного военного суда.

Его осудили по статьям 30, 205 («Террористический акт»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в период с 1 августа 2022 года по 26 декабря 2023 года в городе Алешки Солодков по заданию иностранной разведки собирал и передавал информацию о расположении российских сил, а также данные, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России. Он дал согласие сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины на сбор и передачу сведений о военнослужащих, вооружении, военной и специальной технике в Алешки.

В период с 5 октября по 26 декабря 2023 года Солодков передал куратору информацию с комментариями о дислокации техники береговой охраны для нанесения огневого поражения. Также в составе организованной группы с представителями ГУР Украины и другими неустановленными лицами совершил перевозку, хранение и ношение взрывных устройств. Он прошел обучение для осуществления террористической деятельности и приобрел навыки обращения со взрывчаткой.

После этого преступник пытался подорвать машину начальника территориального отделения МВД России по Херсонской области и военнослужащих России. Это не было осуществлено по независящим от него обстоятельствам.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети.