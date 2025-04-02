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06:14, 2 апреля 2025Мир

В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России

Профессор Сакс: Фон дер Ляйен и политики ЕС безответственно говорят об Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс заявил, что европейские политики и, в частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта на Украине. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению Сакса, политики Евросоюза безответственно говорят об Украине: их позиция не опирается на логику. Он подчеркнул, что лидеры Европы подталкивали страну к уничтожению и сейчас занимаются тем же.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посвятила весь срок председательства борьбе с Россией, она даже пыталась занять пост председателя НАТО, это многое говорит о ее отчаянии», — отметил он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров ЕС в Париже подтвердил неизменность санкций против России. По ее словам, Брюссель планирует наращивать поддержку Украины в ближайшее время.

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