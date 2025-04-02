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14:37, 2 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ оценили успехи российских войск на одном направлении

В ВСУ заявили, что российские войска наступают на лиманском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска наступают на лиманском направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Белоусов, его цитирует «Армияinform».

По его словам, российская сторона использует для штурмов пехоту при поддержке авиации, дронов, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Представитель украинских войск отметил, что Вооруженные силы России приближаются к украинским подразделениям малыми группами, которые формируют большую группу и начинают штурм.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что Российская армия активно наступает на лиманском направлении фронта. Кроме того, отмечается, что наступление также ведется на купянском, торецком, времевском и курском участках.

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