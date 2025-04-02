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10:59, 2 апреля 2025Мир

Во Франции ужаснулись заявлениям Зеленского

Филиппо: Заявление Зеленского подтверждает план отправки войск на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Обсуждаемая украинским лидером Владимиром Зеленским встреча с представителями ряда стран свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину против России! Зеленский только что объявил о "встрече стран, готовых отправить войска"!» — написал он.

Политик призвал граждан Франции выступить против подобных решений и выйти на митинги. Также он заявил, что необходимо прекратить выделение денег Украине в угоду интересам президента Франции Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.

Ранее Филиппо призвал Запад перестать вооружать и финансировать Украину, а также назвал пропагандой заявления о российской угрозе.

Вот это да!
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