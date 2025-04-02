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02:30, 2 апреля 2025Забота о себе

Врач разочаровал сторонников одного популярного метода увеличения пениса

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Увеличить размер пениса с помощью вакуумной помпы невозможно, считает уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. О том, почему этот метод на самом деле неэффективен, врач рассказал в своем Telegram-канале.

«Клинические рекомендации, основанные на массе исследований утверждают, что данный метод абсолютно неэффективен. И я им верю!» — написал Лубенников.

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Однако врач отметил, что мужчины, которые используют помпу, могут считать, что этот метод помогает увеличить размер полового органа. Доктор объяснил это эффектом плацебо.

Ранее Лубенников опроверг популярный миф о простатите. По его словам, незащищенный секс не может спровоцировать развитие этого заболевания. Однако простатит может развиться на фоне хламидиоза, трихомониаза, микоплазмоза и других венерических заболеваний, заразиться которыми можно, если заниматься сексом без презерватива, предупредил доктор.

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