Популярный миф о простатите опровергли

Незащищенный секс не может спровоцировать развитие простатита, заявил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Популярный миф об этом заболевании он опроверг в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что в большинстве случаев возбудителем простатита являются энтеробактерии, живущие на поверхности гениталий и в кишечнике как мужчин, так и женщин. При этом микрофлора влагалища на 95 процентов состоит из лактобатерий, которые расщепляют гликоген до молочной кислоты и перекиси водорода. Первое вещество, по словам Лубенникова, создает кислую среду (рН 4-5) во влагалище, а второе — это природный антисептик.

В таких условиях энтеробактерии просто не выживут, поэтому незащищенный половой контакт вызвать простатит не сможет, подчеркнул уролог. Однако заболевание может развиться на фоне хламидиоза, трихомониаза, микоплазмоза и других венерических заболеваний, заразиться которыми можно, если заниматься сексом без презерватива, предупредил врач.

Ранее врач-рефлексотерапевт Андрей Скрипниченко предупредил мужчин, что простатит может вызвать стресс. По его словам, именно этот фактор можно рассматривать как один из самых главных.