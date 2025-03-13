Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:07, 13 марта 2025Забота о себе

Популярный миф о простатите опровергли

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom  

Незащищенный секс не может спровоцировать развитие простатита, заявил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Популярный миф об этом заболевании он опроверг в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что в большинстве случаев возбудителем простатита являются энтеробактерии, живущие на поверхности гениталий и в кишечнике как мужчин, так и женщин. При этом микрофлора влагалища на 95 процентов состоит из лактобатерий, которые расщепляют гликоген до молочной кислоты и перекиси водорода. Первое вещество, по словам Лубенникова, создает кислую среду (рН 4-5) во влагалище, а второе — это природный антисептик.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

В таких условиях энтеробактерии просто не выживут, поэтому незащищенный половой контакт вызвать простатит не сможет, подчеркнул уролог. Однако заболевание может развиться на фоне хламидиоза, трихомониаза, микоплазмоза и других венерических заболеваний, заразиться которыми можно, если заниматься сексом без презерватива, предупредил врач.

Ранее врач-рефлексотерапевт Андрей Скрипниченко предупредил мужчин, что простатит может вызвать стресс. По его словам, именно этот фактор можно рассматривать как один из самых главных.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Новая грудь модели Алеси Кафельниковой вызвала ажиотаж в сети. Зачем она сделала пластику и где пропадала последние годы?

    Стали известны слова Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом

    Популярный миф о простатите опровергли

    Раскритикованный Дудем за людоедские слова бывший знаток поделился воспоминаниями о Москве

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на строительстве дома

    Уровень мирового океана неожиданно вырос

    Стали известны «красные линии» Украины в переговорах с Россией

    Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии

    Сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше