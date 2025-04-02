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16:21, 2 апреля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт размещения ВСУ в Славянске

Рогов: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Славянске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили пункт дислокации украинской армии в Славянске. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Славянске в Донецкой народной республике был удар по общежитию одного из образовательных учреждений, которое давно использовалось как пункт временно размещения боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.

По его словам, удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», а результатом удара стало уничтожение личного состава ВСУ в 10 бойцов.

Ранее Рогов сообщил, что на Украине ликвидировали итальянского наемника Юрия Превитали, который на протяжении как минимум двух лет воевал на стороне ВСУ.

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