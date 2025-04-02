ВСУ при помощи «Вампира» атаковали село в Харьковской области

Ганчев: ВСУ атаковали село Новоегоровка в Харьковской области при помощи БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новоегоровка в Харьковской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Вампир». Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Боевики киевского режима, используя ударный БПЛА "Вампир", обстреляли населенный пункт Новоегоровка Харьковской области», — рассказал он.

Чиновник отметил, что в результате атаки жители населенного пункта не пострадали. При этом оказались повреждены более восьми домовладений. По его словам, сейчас сотрудники администрации собирают данные о повреждениях для оказания помощи населению.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Их целями стали места расположения и другие объекты украинских сил.