Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 2 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ в нарушение перемирия ударили по газораспределительной станции в ЛНР

«Луганскгаз»: ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение частичного перемирия и моратория на атаки по энергетике ударили по газораспределительной станции (ГРС) «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

«Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате удара без газоснабжения осталось более 11 тысяч жителей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался присоединяться к мораторию на удары по энергетике. Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что Москва продолжает придерживаться запрета на атаки.

    Обсудить
    Последние новости

    Сын мигранта взорвал петарду в подмосковной школе, девять детей пострадали. Его семью призвали выгнать из страны

    Названа главная причина роста популярности Windows 11

    Российские войска уничтожили штаб признанного террористическим украинского подразделения

    Жители Курской области рассказали подробности о трех волнах ночных атак украинских дронов

    Шеф-повара нашли необычные старинные рецепты в российском регионе

    Стала известна личность почти сбившего женщину на пешеходном переходе «гонщика»

    «VK Музыка» обновилась

    Сбившего на BMW россиянку с коляской автоблогера отпустили из-под стражи

    Раскрыто имя собеседника Трампа на переговорах в Саудовской Аравии

    Трампа уличили в желании стать императором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше