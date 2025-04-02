ВСУ в нарушение перемирия ударили по газораспределительной станции в ЛНР

«Луганскгаз»: ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение частичного перемирия и моратория на атаки по энергетике ударили по газораспределительной станции (ГРС) «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

«Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате удара без газоснабжения осталось более 11 тысяч жителей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался присоединяться к мораторию на удары по энергетике. Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что Москва продолжает придерживаться запрета на атаки.