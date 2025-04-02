Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

Жена телеведущего Диброва Полина показала фигуру в купальнике бикини

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фигуру в бикини под душем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель разместила кадры, на которых позировала в зеленом раздельном купальнике, состоящем из топа на широких бретелях и плавок с высокой посадкой. Помимо этого, звезда надела банную шапку. В то же время женщина отказалась от макияжа и собрала волосы.

В марте жена телеведущего Диброва прогулялась по Байкалу в купальнике и шапке-ушанке. Модель предстала перед камерой в светлых сапогах-дутиках и красном слитном плавательном костюме на широких бретелях.