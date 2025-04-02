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15:38, 2 апреля 2025Культура

Звезда группы Bad Boys Blue решил переехать в российскую глубинку

Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой решил переехать в Россию
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Звезда культовой немецкой группы 80-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что собирается переехать в российскую глубинку. Его слова приводит «Пятый канал».

Маккой отметил, что проводит много времени в Москве и посетил почти каждый российский город. «Я работаю и в других странах, таких как Израиль, Казахстан. Но Россия — моя главная страна», — добавил музыкант.

По словам певца, долгие перелеты стали для него утомительными, поэтому он решил окончательно переехать в Россию вместе с женой и двумя детьми. Экс-солист Bad Boys Blue сообщил, что после пандемии у него не осталось имущества в США: «До пандемии у меня была хорошая вилла, хорошая машина, хорошая жизнь. И все это исчезло за один год». Он подчеркнул, что после переезда мог бы завести подсобное хозяйство или стать фермером.

Ранее Маккой заявил, что иностранные артисты боятся ехать в Россию из-за санкций и западной пропаганды. «На самом деле проблемы нет. Люди просто прислушивались к пропаганде, и это было глупо», — объяснил певец.

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