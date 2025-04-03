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00:05, 3 апреля 2025Россия

3 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк
Изобретатель Мартин Купер и первый сотовый телефон Motorola DynaTAC 8000X

Изобретатель Мартин Купер и первый сотовый телефон Motorola DynaTAC 8000X . Фото: Rico Shen / Wikimedia

3 апреля в мире отмечают сразу два интересных праздника — День рождения мобильного телефона и Всемирный день вечеринок. Православные верующие в этот день чтут память преподобного Серафима Вырицкого и святителя Фомы Константинопольского. Подробнее о торжествах 3 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День рождения мобильного телефона

3 апреля 1973 года состоялся первый звонок с мобильного телефона. Сделал его сотрудник компании Motorola по имени Мартин Купер. Кстати, позвонил он не куда-нибудь, а в главный офис компании. Первый мобильный, который Купер держал в руках, назывался Motorola Dyna Tac8000x. Устройство весило целых 1,15 килограмма. Для сравнения, современный смартфон весит около 200 граммов.

Фото: Simon Maage / Unsplash

Всемирный день вечеринки

Всемирный день вечеринки неофициально отмечают 3 апреля. Его появление связано с романом американской писательницы Ванны Бонта «Полет», в котором она ведет обратный отсчет до 3 апреля 2000 года, когда в мире должна пройти огромная вечеринка, объединяющая всех людей. Книга вышла в свет в 1995 году и сразу стала популярной — уже 3 апреля 1996 года фанаты романа собрались на первую объединяющую вечеринку. С тех пор они проходят ежегодно.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 апреля

  • Всемирный день водных животных;
  • День рождения штрих-кода;
  • День придумывания хороших примет;
  • День рождения кофемолки.

Праздники в разных странах

День шоколадного мусса в США

Американцы очень любят отмечать гастрономические праздники, посвященные тому или иному блюду. Поэтому почти весь календарь разбит на даты чествования вкусной еды. 3 апреля — День шоколадного мусса, французского лакомства, ставшего очень популярным в США. Праздник неофициальный, но весьма популярный. Его отмечают приготовлением шоколадного мусса, которым угощают родных, друзей и коллег.

Фото: Unsplash

День провозглашения Второй республики в Гвинее

3 апреля жители Гвинеи отмечают День провозглашения Второй республики — второй по важности государственный праздник после Дня независимости. Дата выбрана не случайно: 3 апреля 1984 года в Гвинее произошел бескровный переворот, в результате которого к власти пришли военные во главе с Лансаной Конте и Диаррой Траоре. Новая власть отказалась от социализма и выбрала путь прозападной либерализации.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 3 апреля

  • День дурака в Эстонии;
  • День отказа от скучной работы в США;
  • День бухгалтеров и аудиторов в Кыргызстане;
  • День твидовой ткани в США;
  • Праздник поиска радуги в США;
  • День рыбных палочек и заварного крема в США.

Какой церковный праздник 3 апреля

День памяти Серафима Вырицкого

Серафим Вырицкий почитается православными верующими как пророк. Будущий святой рано лишился отца и уже с 10 лет работал. Много занимался благотворительностью, а после революции 1917 года стал монахом. Еще через несколько лет открыл в себе дар пророчества, за что был почитаем народом и духовниками.

Фото: Wikimedia

День памяти Святого Фомы Константинопольского

Фома I был патриархом Константинопольским в 607-610 годах. При нем случилось знамение, предвещавшее большие беды и раскол церкви. Узнав о значении знамения, Фома попросил помолиться, чтобы смерть забрала его раньше, чем это случится. Так и вышло — после кончины патриарха Фомы среди христиан стали распространяться ереси, Византия вступила в тяжелую войну с персами, а затем случились и другие предначертанные несчастья.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 апреля

  • День памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского);
  • День памяти святителя Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского);
  • День памяти священномученика Владимира Введенского, пресвитера.

Приметы на 3 апреля

  • Если гроза и гром, то урожай будет богатый в этом году.
  • Если в этот день появились комары, то совсем скоро станет тепло.
  • Если береза много сока дает, то лето будет ненастным.
  • Если птицы поют, значит, скоро будет тепло.
  • Можно в этот день начинать генеральную уборку. Вместе с мусором и грязью уйдут болезни и беды.

Кто родился 3 апреля

Анастасия Заворотнюк (1971 — 2024)

Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», затем вела программы на телевидении. В 2006 году актриса и телеведущая получила звание Заслуженной артистки Российской федерации.

Эдди Мерфи (64 года)

Американский актер, комик, сценарист Эдди Мерфи родился в 1961 году. Известен ролями в комедиях «Поездка в Америку», «Доктор Дулиттл», «Чокнутый профессор» и многих других. Обладатель «Грэмми» и «Золотого глобуса».

Кто еще родился 3 апреля

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