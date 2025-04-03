В Германии искусственный интеллект приспособили к сортировке мусора

Bild: В Германии ИИ научили выявлять нарушения в сортировке мусора

В Германии искусственный интеллект (ИИ) приспособили к сортировке отходов. О новой разработке пишет издание Bild.

«Умные» контейнеры планируется оборудовать в районах Эсслинген и Альб-Дунай земли Баден-Вюртемберг на фоне ужесточения правил по сортировке биологических отходов. Цвет бирки на каждом из баков будет указывать на законопослушность местных жителей: зеленый и желтый будут вывозиться коммунальщиками, а красный — нет. В Ульме подобные контейнеры будут и вовсе блокироваться до тех пор, пока потребители не выплатят штраф в случае нарушений законодательства. В городе Беблинген мусоровозы уже оснастили специальными датчиками, распознающими ненормированные отходы в баках. При срабатывании детектора мусор не вывезут. В Мюнхене запрещенные к переработке предметы в мусоре мусоровозы смогут искать с помощью камеры.

Ранее сообщалось о необычном способе переработки электронного мусора. С помощью белковых нановолокон, полученных из молочной сыворотки, ученые смогли извлечь из отходов золотой самородок.