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01:00, 3 апреля 2025Ценности

Белла Хадид приспустила трусы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilmami_lani

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в белой футболке, оформленной полупрозрачной вставкой на груди и тонкой лентой. Также на ней были красные трусы, которые она приспустила на камеру.

Фото: @lilmami_lani

Вдобавок манекенщица показала фото со съемки для модного бренда Frankies Bikinis. На них она запечатлена в синем джинсовом бикини, кожаных перчатках с бахромой и сапогах, выполненных в ковбойском стиле.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид в откровенном купальнике прокатилась на лошади.

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