Британский политик выступил против отправки королевских ВС на Украину

Политик Фараж выступил против отправки британских ВС на Украину

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж выступил против инициативы премьер-министра Великобритании Кира Стармера разместить войска на Украине после урегулирования конфликта. Политик заявил об этом в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

«Премьер-министр, вы реально собираетесь направить значительную часть британской армии на Украину на 5, 10, 20 или 30 лет? По этому вопросу наши позиции расходятся. Мы реально обеспокоены», — посетовал Фараж.

Кир Стармер ранее заявлял, что Британия готова отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности после урегулирования конфликта. В конце марта издание The Times указало, что Британия может перебросить войска на Украину с восточного фланга НАТО. Уточнялось, что в странах Балтии и Восточной Европы развернуты более 2600 британских военнослужащих и 730 единиц техники.

В России, в свою очередь, заявили, что желание Франции, Германии и Британии направить войска на Украину безжалостно по отношению к соотечественникам.