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19:26, 3 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал последствие отказа Киева от переговоров

Дубинский: При отказе от переговоров Киев ждет наступление на Сумы и Харьков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В случае отказа Киева от переговоров Украину ждет мощное российское наступление на Сумы и Харьков. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска могут атаковать север Украины с десятикратным преимуществом, если Киев не согласится вести переговоры с Россией и США, чтобы оказать давление на власти республики. Парламентарий добавил, что с этой же целью Вашингтон может начать длительный процесс ужесточения санкций.

«Или США и РФ, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине, смене власти и второму этапу переговоров уже для достижения мира. Или РФ атакует Сумы и Харьков с 10-кратным преимуществом в живой силе», — написал он. Дубинский также подчеркнул, что это должно решиться до конца апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. Он допустил сохранение территорий за Россией, но отметил, что не планирует отказываться от требования возвращения к границам страны 1991 года.

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