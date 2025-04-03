Европа захотела разместить у себя гиперзвуковое оружие дальнего радиуса

Каволи: Европа запросила размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса

Европа запросила размещение систем гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом рассказал главком вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает ТАСС.

«Есть запрос на размещение одной из них в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании», — заявил он в Сенате США.

По его словам, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал важным шагом, из которого надо извлечь выгоду.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками для сдерживания России. Он подчеркнул, что создание военно-воздушных сил, способных преодолеть все современные силы противовоздушной обороны, станут основой доктрины ядерного сдерживания Франции.