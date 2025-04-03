Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 3 апреля 2025Мир

Европа захотела разместить у себя гиперзвуковое оружие дальнего радиуса

Каволи: Европа запросила размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Европа запросила размещение систем гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом рассказал главком вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает ТАСС.

«Есть запрос на размещение одной из них в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании», — заявил он в Сенате США.

По его словам, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал важным шагом, из которого надо извлечь выгоду.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что страна к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками для сдерживания России. Он подчеркнул, что создание военно-воздушных сил, способных преодолеть все современные силы противовоздушной обороны, станут основой доктрины ядерного сдерживания Франции.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    «Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?

    Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

    Врачи рассказали о самых страшных словах пациентов

    Российская порнозвезда назвала минус Дубая

    Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

    В ООН высказались об аресте главы Гагаузии

    Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

    Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

    Названы лучшие способы подготовить дачу к продаже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше