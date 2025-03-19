Макрон захотел развернуть гиперзвук против России

Макрон: Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты против России

Франция к 2035 году развернет гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками для сдерживания России. Об этом сообщил президент Пятой республики Эммануэль Макрон, его цитирует газета Le Figaro.

«В 2035 году это будет первая база, которая получит самолеты Rafale новой модификации с гиперзвуковым оружием. Это наш ответ на вызовы безопасности», — сказал французский лидер во время визита на авиабазу Люксей-Сен-Совер.

По словам главы государства, создание военно-воздушных сил, способных преодолеть все современные силы противовоздушной обороны, станут основой доктрины ядерного сдерживания Франции.

Ранее Макрон заявил, что Россия должна «действительно доказать» свое желание добиться мира на Украине.