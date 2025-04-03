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19:36, 3 апреля 2025Бывший СССР

Ганчев рассказал о контратаке ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ГВА Ганчев: Попытки контратак ВСУ в регионе безуспешны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать российские войска в Харьковской области, но все их попытки безуспешны. О контратаке украинских военных в регионе рассказал в беседе с РИА Новости глава местной гражданской военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Противник предпринимает попытки контратаковать — получает "по зубам" регулярно. Такая же ситуация наблюдается на севере территории», — рассказал чиновник.

Он добавил, что ВСУ наносят удары по мирным районам занятой Россией территории региона.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Их целями стали места расположения и другие объекты украинских сил.

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