Генсек НАТО высказался о масштабах конфликта на Украине

Генсек НАТО Рютте: Конфликт на Украине носит глобальный характер

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт носит не региональный, а глобальный характер. Некоторые страны «внимательно следят», кто одержит победу в нем, пишет РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что это не региональный, а глобальный конфликт, поскольку Россия работает при поддержке Китая, КНДР и Ирана, и, в конечном счете, есть аудитория, которая будет судить об исходе этой войны», — подчеркнул он.

Об этом Рютте упомянул в совместном заявлении с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета НАТО — Украина. Генсек уверен, что итоги конфликта «послужат основой для дальнейших шагов Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

До этого Марк Рютте высказал мнение, что Украина при поддержке западных стран способна сопротивляться сколько необходимо. Днем ранее генсек альянса уточнил, что страны блока за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже около 20 миллиардов евро.