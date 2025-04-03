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14:35, 3 апреля 2025Культура

Linkin Park решили вернуться в Россию

Группа Linkin Park зарегистрирует новый логотип на территории России
Андрей Шеньшаков

Фото: Martin Harris / Capital Pictures / Globallookpress.com

Американская рок-группа Linkin Park, подала заявление на регистрацию в России своего нового логотипа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на полученные документы.

По информации источника, заявление было подано компанией с ограниченной ответственностью американского штата Калифорния «Линкин Парк, ЛЛК». Сейчас оно рассматривается в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Эта процедура, как сообщается, позволит Linkin Park производить и продавать под своим брендом виниловые пластинки, CD- и DVD-диски, а также различные предметы мерчендайзинга: солнцезащитные очки, топы, рубашки, брюки, кальсоны, трусы, футболки, майки, толстовки, куртки, платья, шапки, напульсники.

Кроме того, рокеры теперь смогут официально проводить живые музыкальные выступления, издавать музыкальные записи, давать интервью с участниками группы, организовывать фотосессии и разрешать фанатам проходить за кулисы. Роспатент уточняет, что группа подала заявку на регистрацию логотипа, ставшего новым официальным знаком коллектива в 2024 году, 1 апреля 2025 года.

Ранее стало известно, что группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону и анонсировала новый альбом. В ноябре 2024 года был выпущен первый официальный клип с участием новой солистки.

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