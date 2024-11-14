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20:40, 14 ноября 2024Культура

Linkin Park выпустили первый клип с новой солисткой

Группа Linkin Park выпустила первый клип с новой солисткой Эмили Армстронг
Андрей Шеньшаков

Кадр: Linkin Park / YouTube

Группа Linkin Park выпустила первый клип после прихода в коллектив новой солистки Эмили Армстронг. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале группы.

В видео звучит песня Two Faced, записанная Linkin Park уже в новом составе. Это четвертый опубликованный сингл группы с грядущего альбома From Zero, который должен появиться на стриминг-сервисах 15 ноября.

В сентябре Linkin Park написала гимн для киберспортивного турнира Worlds 2024, на котором основан сериал «Аркейн». Песня Heavy Is The Crown, записанная культовой группой уже в новом составе, с вокалисткой Эмили Армстронг, прозвучит 25 сентября на предстоящем турнире League of Legends.

Джейми Беннингтон, сын солиста Linkin Park Честера Беннингтона, назвал появление новой вокалистки Эмили Армстронг предательством.

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