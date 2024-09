Linkin Park записала саундтрек с новой солисткой

Linkin Park с заменившей Честера Беннингтона солисткой записала саундтрек

Группа Linkin Park написали гимн для киберспортивного турнира Worlds 2024, на котором основан сериал «Аркейн». Об этом музыканты заявили на странице в социальной сети X.

Песня Heavy Is The Crown, записанная культовой группой уже в новом составе, с вокалисткой Эмили Армстронг, прозвучит 25 сентября на предстоящем турнире League of Legends.

Финальные серии сериала «Аркейна» выйдут на Netflix в ноябре. Будет ли звучать в них новый хит, не сообщается.

Ранее мать Честера Беннингтона рассказала, что ее сыну угрожал второй солист коллектива.