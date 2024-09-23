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20:24, 23 сентября 2024Культура

Linkin Park записала саундтрек с новой солисткой

Linkin Park с заменившей Честера Беннингтона солисткой записала саундтрек

Фото: Dirk Jacobs / Globallookpress.com

Группа Linkin Park написали гимн для киберспортивного турнира Worlds 2024, на котором основан сериал «Аркейн». Об этом музыканты заявили на странице в социальной сети X.

Песня Heavy Is The Crown, записанная культовой группой уже в новом составе, с вокалисткой Эмили Армстронг, прозвучит 25 сентября на предстоящем турнире League of Legends.

Финальные серии сериала «Аркейна» выйдут на Netflix в ноябре. Будет ли звучать в них новый хит, не сообщается.

Ранее мать Честера Беннингтона рассказала, что ее сыну угрожал второй солист коллектива.

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      Андрей Шеньшаков
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