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17:14, 3 апреля 2025Ценности

Louis Vuitton выпустил к Пасхе съедобную сумку в виде яйца

Люксовый бренд Louis Vuitton выпустил к Пасхе съедобную сумку в виде яйца
Мария Винар

Скриншот: сайт Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил к Пасхе необычные сумки. Соответствующий товар появился на сайте люксового бренда.

Шеф-кондитер Максим Фредерик создал для марки новую коллекцию, в которую вошли съедобные сумки в виде яйца из 70 процентов шоколада. К ним прилагается набор шоколадных пасхальных яиц с разными начинками — от малиновой карамели до ванили.

Сумку Egg Bag можно приобрести за 225 евро (20,9 тысяч рублей). При этом стоимость набора яиц варьируется от 40 до 70 евро (от 3,7 тысячи до 6,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила москвичам подарки к Пасхе почти за 106 тысяч рублей.

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