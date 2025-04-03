Медведев порассуждал о «жестко нагнувшем» мировую торговую систему Трампе

Зампред СБ Медведев: Президент США Трамп жестко нагнул мировую торговую систему

Президент США Дональд Трамп «жестко нагнул» мировую торговую систему, введя пошлины против почти всех стран Земли. Об этом порассуждал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик предположил, что последствия для всего мира будут глобальными — старые торговые цепочки будут уничтожены. При этом, по словам Медведева, России не стоит «суетиться» из-за действий Трампа.

«Мы все равно развиваемся — и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3 процентов. Поэтому не стоит суетиться», — написал в блоге политик.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств, даже для территорий, населенных одними пингвинами, составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — 49.