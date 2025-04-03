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12:24, 3 апреля 2025Силовые структуры

Москвич решил показать приемы борьбы на парковке и лишился 265 тысяч рублей

В Москве мужчина украл у юноши 265 тысяч рублей, предложив ему бой на парковке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Москве полиция задержала мужчину, укравшего деньги из кармана у юноши, которому предложил побороться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина на парковке торгового центра в районе Братеево подошел к незнакомцу и предложил ему продемонстрировать навыки владения приемами борьбы. Молодой человек согласился, и начался «бой». Подозреваемый в это время незаметно обыскал спарринг-партнера и вытащил из кармана его одежды 265 тысяч рублей. Затем он закончил импровизированный бой и ушел. Потерпевший заметил, что деньги пропали, и обратился в полицию.

Возбуждено дело по части 3 статьи («Кража») УК РФ. Борца задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина поторопил семью у банкомата, отменил операцию и забрал деньги.

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